Βασίλης Μπισμπίκης: «Του πρότειναν να τον πάνε σπίτι και είπε ότι μπορούσε να οδηγήσει» – Στην Ευελπίδων οδηγείται ο ηθοποιός για το τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βασίλης Μπισμπίκης

Στο Αυτόφωρο οδηγείται ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη χθες Κυριακή (29/9), καθώς μία ημέρα νωρίτερα, φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε έναν μαντρότοιχο, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, ενώ οδηγούσε το όχημά του.

Στη συνέχεια ο 48χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Την Κυριακή ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Βασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορές Βασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορές Βασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορές

«Φαινόταν να είχε πιει»

O ηθοποιός ανέφερε ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Αυτόπτης μάρτυρας που ήταν στο ίδιο γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως «καθόταν στο πρώτο τραπέζι με μεγάλη παρέα. Διασκέδαζαν και στο τραπέζι τους υπήρχαν ποτά. Φαινόταν να είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει, του πρότειναν να τον πάνε στο σπίτι για να μην οδηγήσει, και εκείνος απάντησε ότι ήταν καλά και ότι μπορούσε να οδηγήσει».

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά»

Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Βουλή: Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini

Νεκροθάφτης που αντίκρισε το πρώτο του πτώμα ως παιδί αποκαλύπτει πώς «μυρίζει» ο θάνατος
περισσότερα
11:09 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Η βροχή έφερε κυκλοφοριακό χάος – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό 

Μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/09) ...
11:01 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βρέθηκε νεκρός ο 54χρονος ψαροντουφεκάς που είχε εξαφανιστεί στην Άνδρο

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγν...
10:41 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Όλες οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: «Μπόνους» για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, τι θα ισχύει για Ι5 και αναβολές

Ριζικές παρεμβάσεις στη στρατιωτική θητεία και στο πλαίσιο εξέλιξης των στελεχών, περιλαμβάνον...
09:47 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δέσποινα έκανα μία…» – Το τηλεφώνημα του ηθοποιού στην Βανδή λίγες ώρες μετά το τροχαίο

Στην Δέσποινα Βανδή τηλεφώνησε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο και τις ζημιές ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης