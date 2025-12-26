Κυψέλη: Ελεγχόμενη έκρηξη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο σημείο, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο, στην Κυψέλη, στην οδό Αμοργού, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12).

Ο πολίτης που εντόπισε το ύποπτο αντικείμενο, ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επί τόπου έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ανάφη έως το ύψος της οδού Πάρου και στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.