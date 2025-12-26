Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Τι απαντά για την απεργία των ηθοποιών – «Περίπου 70% των παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά»

Σύνοψη από το

  • Ανακοίνωση για την απεργία των ηθοποιών εξέδωσε η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, διευκρινίζοντας ότι δεν θα παραμείνουν όλα τα θέατρα κλειστά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.
  • Η ΕΝΘΕΠΑ διαμαρτύρεται έντονα για τη διάδοση «γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης», τονίζοντας ότι κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με την Ένωση να καλεί το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

θέατρο

Aνακοίνωση για την απεργία των ηθοποιών εξέδωσε η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, διευκρινίζοντας ότι δεν θα παραμείνουν όλα τα θέατρα κλειστά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΝΘΕΠΑ, αναφέρει: «Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά. Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία».

«Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών», τονίζει η Ένωση.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ψυχολόγος και έχω διαβάσει 500 βιβλία – Αυτές είναι οι 10 συμβουλές μου για να είστε πιο ευτυχισμένοι»

Συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο διασποράς του ιού της γρίπης στις γιορτές

Ιαπωνία: Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση κρατικός προϋπολογισμός-ρεκόρ

Γερμανία: Kαμπανάκι για τις ευκαιρίες απασχόλησης ανέργων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Ελεγχόμενη έκρηξη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο σημείο, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, τυλιγμένο ...
17:22 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που εξετάζεται εάν ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φαίνεται πως ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του αγνοούμενου 4...
16:49 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ορειβάτες έκαναν σήμα σε τρένο να σταματήσει στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό – Η έκκληση για βοήθεια

Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, κατά την εκτέλεση του δρομολ...
16:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) για ύποπτο αντικείμενο που εντ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα