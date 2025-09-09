Κρήτη: Θρήνος για τον 17χρονο Γιώργο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Σήμερα η κηδεία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη: Θρήνος για τον 17χρονο Γιώργο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Σήμερα η κηδεία του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία των Αρχανών στην Κρήτη, απ’ όπου κατάγεται ο 17χρονος Γιώργος ο οποίος σκοτώθηκε τη Δευτέρα όταν το φορτηγό που οδηγούσε ανετράπη στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 17χρονος είχε δώσει φέτος πανελλήνιες και είχε περάσει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού όπου και θα πήγαινε να φοιτήσει τις επόμενες ημέρες.

Οι γονείς του, οι συγγενείς και οι φίλοι του δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε τόσο άδικα ένα παιδί το οποίο πάντα βρισκόταν κοντά στην οικογένειά του και βοηθούσε τους πάντες.

Στις Αρχάνες η κηδεία

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες ενώ η σορός του άτυχου 17χρονου θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για να τον αποχαιρετήσουν οι φίλοι και συγγενείς του.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος οδηγούσε μία νταλίκα, που άνηκε στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον.

Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, ο άτυχος νέος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του το οποίο εξετράπη της πορείας του. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει την νταλίκα στον δρόμο, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 17χρονος στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος νέος δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησε τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

