Άγιος Έρωτας: Η ιστορία δεν έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της

Οι ανατροπές δεν έχουν τέλος στα νέα καθηλωτικά επεισόδια που έρχονται στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Άγιος Έρωτας». Ο Πέτρος παγιδευμένος ανάμεσα σε μυστικά και πάθη, ενώ οι ενοχές για το φιλί βαραίνουν τη Δώρα.

Ο Πέτρος, μετά τα παθιασμένα φιλιά με την Δώρα, κατεβαίνει από το δωμάτιο εμφανώς αναστατωμένος. Ο Στέφανος τον κοιτάζει με πονηρό χαμόγελο και τον πειράζει, αλλά εκείνος αποφεύγει να απαντήσει. Δεν προλαβαίνει όμως να σκεφτεί πολύ, σύμφωνα με το Τηλέραμα.

Η Χλόη και ο Αργύρης επιστρέφουν απροειδοποίητα. Η Χλόη πηγαίνει κατευθείαν στην οικογένειά της, αλλά ο Αργύρης έχει άλλο σχέδιο: να βρει τη Δώρα και να μιλήσουν. Την πλησιάζει με ήρεμο αλλά αποφασιστικό βλέμμα: «Σκέφτηκα όσα είπαμε πριν φύγω… Και θέλω να παντρευτούμε» της λέει. Η Δώρα μένει για λίγο άφωνη. «Γιατί τώρα;» ρωτά, μην κρύβοντας την απορία της.

«Γιατί σε αγαπώ και θέλω να περάσουμε τις υπόλοιπες ημέρες μας μαζί» της απαντά, πριν σκύψει να τη φιλήσει. Το φιλί του Αργύρη θα έπρεπε να της δώσει χαρά. Αντί γι’ αυτό, όμως, φέρνει μαζί του ένα βάρος. Το μυστικό της στιγμής που μοιράστηκε με τον Πέτρο είναι ακόμα ζωντανό στη μνήμη της και την τυλίγει με ενοχές.

Μέσα σε λίγες ώρες οι ισορροπίες στη Στέρνα έχουν αλλάξει. Η Χλόη και ο Αργύρης συνεχίζουν την αναζήτηση της κόρης τους, αλλά οι ζωές τους μπλέκονται όλο και περισσότερο με εκείνες του Πέτρου και της Δώρας. Οι πράξεις της μιας στιγμής μπορεί να γίνουν η αφορμή για αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Και έτσι, ενώ η μέρα τελειώνει, το μόνο σίγουρο είναι πως η ιστορία δεν έχει φτάσει ακόμα στο πιο κρίσιμο σημείο της. Γιατί σε αυτό το χωριό οι αλήθειες αργούν να φανούν, όταν όμως έρχονται στο φως, τίποτα δεν μένει ίδιο…