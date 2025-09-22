Κενά στα σχολεία: «Σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς που διορίστηκε φέτος πήρε κατευθείαν άδεια» αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, αποκαλύπτοντάς όταν «σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς που διορίστηκε φέτος πήρε κατευθείαν άδεια».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση ο κ. Βλάσης ανέφερε: «Από 1η Σεπτεμβρίου οι επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν και ήταν στις αίθουσες, κάτι πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι από το 2020 έως και φέτος έχουν διοριστεί περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί. Ήρθε και το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, με 24.000 αναπληρωτές που διορίστηκαν στα σχολεία για να αντιμετωπιστούν τα κενά».

Και πρόσθεσε: «Κενά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί δεν κάνουν αποδοχή του διορισμού ή ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή παράταση συνήθως μικρή για το χρόνο ορκωμοσίας τους κι άλλοι για πιο σοβαρούς λόγους. Σχεδόν το 23% των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος πήρε κατευθείαν άδεια (ανατροφής τέκνου, κύησης, επαπειλούμενης κύησης κ.α.)».

«Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και πήραν άδεια οι 6. Σε άλλο μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός που πήρε αμέσως άδεια κι εμείς στείλαμε έναν άλλο για να μη μείνουν χωρίς νηπιαγωγό τα παιδιά» συμπλήρωσε.

«Μέχρι την Πέμπτη πάντως θα προχωρήσουμε στο β’ κύμα διορισμού αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών για να καλύψουμε τα κενά» τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

