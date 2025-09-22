Χανιά: Καταδικάστηκε για άλλη υπόθεση ναρκωτικών ο «Πατομπούκαλος» που εμπλέκεται στη «Μαφία της Κρήτης»

Ο 48χρονος από τα Χανιά, γνωστός και ως «Πατομπούκαλος» καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών. Ήδη έγκλειστος για παλαιότερη υπόθεση εμπλέκεται και σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση, κατηγορούμενος μάλιστα για ηθική αυτουργία σε έκρηξη βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, o 48χρονος, είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών, ενώ πρόσφατα κατηγορήθηκε και για τη συμμετοχή του στους μηχανισμούς της πολύκροτης εγκληματικής οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικός αυτουργός, μάλιστα, της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων δυτικής Κρήτης, καταδίκασε τον 48χρονο για εμπορία ναρκωτικών, καθώς σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση από τον Δεκέμβριο του 2023, κατηγορήθηκε για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, αφού είχαν εντοπιστεί στην ιδιοκτησία του