Χανιά: Καταδικάστηκε για άλλη υπόθεση ναρκωτικών ο «Πατομπούκαλος» που εμπλέκεται στη «Μαφία της Κρήτης»

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

χανια

Ο 48χρονος από τα Χανιά, γνωστός και ως «Πατομπούκαλος» καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών. Ήδη έγκλειστος για παλαιότερη υπόθεση εμπλέκεται και σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση, κατηγορούμενος μάλιστα για ηθική αυτουργία σε έκρηξη βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, o 48χρονος, είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών, ενώ πρόσφατα κατηγορήθηκε και για τη συμμετοχή του στους μηχανισμούς της πολύκροτης εγκληματικής οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικός αυτουργός, μάλιστα, της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων δυτικής Κρήτης, καταδίκασε τον 48χρονο για εμπορία ναρκωτικών, καθώς σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση από τον Δεκέμβριο του 2023, κατηγορήθηκε για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, αφού είχαν εντοπιστεί στην ιδιοκτησία του

  • 395 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 198 γραμμάρια κάνναβης
  • Ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη συνταγή
  • Ζυγαριά ακριβείας
  • Το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια
  • Μαχαίρι, κινητό τηλέφωνο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Ενισχύεται το πρόγραμμα πρόσληψης άνεργων ΑμΕΑ σε ΟΤΑ – Στα 13.500 ευρώ η ανώτατη επιχορήγηση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Συμβουλές από dating coach: Μην κάνετε ποτέ αυτές τις τρεις ερωτήσεις στο πρώτο ραντεβού
περισσότερα
22:08 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Γαύδος: Νέα διάσωση 43 μεταναστών – Συνολικά τρεις επιχειρήσεις από το πρωί

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών , η τρίτη από το πρωί ολοκληρώθηκε με επιτυχ...
21:40 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Αγοράκι 3 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Το παρέσυρε ο πατέρας του κάνοντας όπισθεν με το αυτοκίνητο

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μεσαρά όταν ένα 3χρονο παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου...
20:48 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο στην Καστοριά – 24χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο έπειτα από λογομαχία σε λαϊκή αγορά

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 23χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου...
19:17 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πήλιο: Απείλησε και χτύπησε την σύζυγό του – «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια γυναίκα από τον σύζυγό της στο Ανατολικό Πήλιο, κατά τη διάρκεια οικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος