Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των διαρρηκτών – «Δεν αποκλείεται να βρίσκεται και ανήλικος ανάμεσα στους δράστες»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των 4 διαρρηκτών, οι οποίοι εμβόλισαν το βράδυ της Πέμπτης 2 μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 8 το βράδυ, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας πως διάρρηξη βρισκόταν σε εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο 2 μηχανές της ομάδα ΔΙΑΣ με 4 αστυνομικούς και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε όχημα και να επιχειρούν να διαφύγουν.

Ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη και μάλιστα οι δράστες διέσχισαν και δρόμους αντίθετης κατεύθυνσης, μέχρι που έφτασαν σε δρόμο, από τον οποίο δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Επομένως, έκαναν όπισθεν και εμβόλισαν τις μηχανές των αστυνομικών, τραυματίζοντας 3 από αυτούς.

«Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να βρίσκεται ακόμα και κάποιος ανήλικος»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Open τόνισε ότι: «Οι αστυνομικοί δεν δίστασαν να βάλουν σε κίνδυνο ακόμα και την δική τους ζωή για να προστατεύσουν την ανθρώπινη περιουσία. Το όχημα που βρέθηκε και το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, εξερευνήθηκε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον των 4 ατόμων. Πρόκειται για τουλάχιστον 4 δράστες, αρκετά νεαρής ηλικίας. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να βρίσκεται ακόμα και κάποιος ανήλικος μεταξύ των 4».

«Τις επόμενες ώρες περιμένουμε αποτελέσματα για την ταυτοποίηση»

Η ίδια συμπλήρωσε ότι: «Βρέθηκαν κάποια χρήματα μέσα στο όχημα και οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το εάν υπήρξε και άλλη διάρρηξη σε άλλη οικία. Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια του οχήματος και προσήχθη, ωστόσο δεν φαίνεται να γνώριζε ποιος κατείχε το όχημά της, κάτι το οποίο εξετάζεται.

Δεν ήταν κλεμμένο. Τις επόμενες ώρες περιμένουμε αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να τακτοποιήσουμε τους δράστες».

 

