Κίνηση: Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό στην Αττική – Πόσες ώρες χάνουμε στο τιμόνι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό. Οι πολίτες χάνουν ατελείωτες ώρες λόγω της κίνησης, ένα εξουθενωτικό πρόβλημα, το οποίο διαρκώς επιδεινώνεται. Συνολικά 6,5 εκατομμύρια ώρες υπολογίζουν οι συγκοινωνιολόγοι ότι χάθηκαν πέρυσι στο τιμόνι, με ετήσια ζημία από τις χαμένες εργατοώρες να υπολογίζεται από 80 έως 90 εκατ. ευρώ.

«Χάνουμε δύο ώρες στην Αττική για τις μετακινήσεις μας, αυτό έχει αυξηθεί 20 από την πανδημία και αναμένεται να φθάσει σε 50% αύξηση μέχρι το 2030», λέει ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής ΕΜΠ – Διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής

Διαδρομές – «Οδύσσεια»

  • Καλλιθέα – Νέα Ιωνία. Απόσταση 19 χιλιομέτρων, χωρίς κίνηση 17 λεπτά, με κίνηση εκτοξεύεται στα 50. 22,8 χλμ την ώρα.
  • Βούλα – Σύνταγμα. Απόσταση 15 χιλιομέτρων. Τα 20 λεπτά γίνονται με κίνηση 47. Μέσος όρος ταχύτητας; 19,6 χιλιόμετρα.
  • Χαλάνδρι – Σύνταγμα. 9 χιλιόμετρα σε 37 λεπτά αντί για 15 με το όχημα να κινείται με 16 χιλιόμετρα την ώρα.

Μέχρι πριν κάποια χρόνια πάρα πολλοί οδηγοί επέλεγαν τον Κηφισό για να κινηθούν πιο γρήγορα. Πλέον όσοι μπαίνουν στον αυτοκινητόδρομο ρισκάρουν να κολλήσουν στην κίνηση χωρίς να γνωρίζουν μετά από πόση ώρα θα καταφέρουν να φθάσουν στον προορισμό τους.

Ένα ποτάμι που τις περισσότερες ώρες της ημέρας, δεν κυλά. Στο κόκκινο και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Και όταν βρίσκει κανείς… εμπόδια στον δρόμο του, τα πράγματα χειροτερεύουν. Διπλοπαρκαρισμένα οχήματα στην οδό Θησέως που «τρώνε» καθημερινά μία λωρίδα.

Για να κάνουν κάποιοι πιο γρήγορα τις δουλειές τους, όλοι οι υπόλοιποι θα βρουν μπροστά τους λιγότερες λωρίδες ελεύθερες και όπως είναι φυσικό περισσότερη κίνηση και αναμονή.

Τις ώρες αιχμής, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Λεωφόρος Συγγρού, Αλεξάνδρας μετατρέπονται σε απέραντα πάρκινγκ.

08:58 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

