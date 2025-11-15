Καιρός: Από Φθινόπωρο… Άνοιξη με ηλιοφάνεια και 23άρια σήμερα – Θερμή «εισβολή» από Δευτέρα με νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Ανοιξιάτικος φαίνεται πως θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου καθώς η ημέρα θα έχει μεγάλα διαστήματα με ήλιο και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, δημιουργώντας μια γενική αίσθηση ζεστασιάς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα περιορίζεται τοπικά και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ, όμως στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει μεταβολή και θα παραμείνει περίπου 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας τους 18 με 19 βαθμούς στα βόρεια και τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

O μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός ανέφερε ότι «θα έχει πρωινές και βραδινές ομίχλες, κυρίως το απόγευμα που από την νύχτα κατά τόπους θα πυκνώσουν οι βοριάδες και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 βαθμούς Κελσίου». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, λέγοντας πως «με βοριάδες 3 με 4 μποφόρ που θα φτάσει στα ανοιχτά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου». Για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι θα έχει ηλιοφάνεια «με ασθενείς, μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στον Θερμαϊκό θα φτάσει τα 3 μποφόρ με θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία επισήμανε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα είπε πως «το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και πρωινές, τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα νότια και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου». Για την Αττική ανέφερε ότι «θα έχει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου», ενώ για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι «θα έχει γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου».

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

Την εικόνα συμπληρώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος κάνει λόγο για έντονη ζέστη για την εποχή. Στην πρόγνωσή του σημειώνει πως θα έρθει «θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων».

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με τ ην ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανόν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025