Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/11/2025 – Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της Εθνικής κόντρα στην Σκωτία

Enikos Newsroom

Media

αθλητικές μεταδόσεις-metadoseis

Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, τα ματς της Basket League και οι κατατακτήριες δοκιμές στο Moto GP, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο

14:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Prime Καζακστάν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα Ιαπωνική – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΑΕΚ Stoiximan GBL

19:00 Novasports Start Κύπρος – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 3HD Λιχτενστάιν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Τουρκία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Γεωργία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο DAIKIN Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζίλιγχαμ – Κρόουλι EFL League Two

19:45 Mega News Ολυμπιακός – Κασάνο EHF European Cup Χάντμπολ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

21:45 Novasports Prime Δανία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Ελλάδα – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers

