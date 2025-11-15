Νικολάς Μαδούρο: Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει αυτοσυγκράτηση – «Ειρήνη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο
Πηγή: APnews

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προέτρεψε χθες Παρασκευή τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Βενεζουέλα: Το μήνυμα Μαδούρο στις ΗΠΑ – Το μυστικό υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ για την επιχείρηση «Νότιο Δόρυ»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN εάν έχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε: «Ναι, ειρήνη!». Απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε: «Όχι άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του αεροπλανοφόρου Gerald Ford, του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έφθασε την Τρίτη στην Καραϊβική, ενισχύοντας την στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή. Ήδη από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Κλιμάκωση στη Λατινική Αμερική: Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Τα όρια της στρατιωτικής ισχύος του Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, καταγγέλλει ότι στόχος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή είναι η ανατροπή του. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι ημέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες», ενώ τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε ότι έδωσε άδεια στη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Επιχείρηση «Southern Spear»

Την Πέμπτη, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε την έναρξη της επιχείρησης «Southern Spear» («Νότια Λόγχη») με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 80 ανθρώπων.

04:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

