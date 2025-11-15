Φλώρινα: Νίκος Δένδιας, Νίκη Κεραμέως και άλλοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, έδωσαν το «παρών» σε παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου

πολιτική

Φλώρινα: Νίκος Δένδιας, Νίκη Κεραμέως και άλλοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, έδωσαν το «παρών» σε παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου

Υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ έδωσαν χθες το παρών στο καζάνι του Γαζέα στη Φλώρινα, όπου ο βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου διοργάνωσε το καθιερωμένο παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ισχυρή κυβερνητική παρουσία, με επικεφαλής τον Νίκο Δένδια, επιβεβαιώνοντας το έντονο πολιτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μαζί με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και δεκάδες βουλευτές της ΝΔ από κάθε περιφέρεια ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του κ. Παπασωτηρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο καζάνι του Γαζέα, στον Παπαγιάννη Φλώρινας, όπου άναψε το πρώτο τσίπουρο της χρονιάς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν

  • ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης
  • ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας
  • ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης
  • ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σκρέκας
  • η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου
  • ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αθανάσιος Νέζης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Επίσης παραβρέθηκαν και οι βουλευτές

  • Ευστάθιος Κωσταντινίδης
  • Μιχάλης Παπαδόπουλος
  • Αθανάσιος Σταυρόπουλος
  • Μαρία Αντωνίου
  • Αναστάσιος Χατζηβασιλείου
  • Ιωάννης Γιώργος
  • Ευστράτιος Σιμόπουλος
  • Φάνης Παππάς
  • Θοδωρής Καράογλου
  • Γιάννης Οικονόμου
  • Αθανάσιος Ζεμπίλης
  • Μαρία Κεφαλά
  • Βασίλης Γιόγιακας
  • Λευτέρης Κτιστάκης
  • Σπυρίδων Κουλκουδίνας
  • Ξενοφών Μπαραλιάκος
  • Βασίλης (Λάκης) Βασιλειάδης
  • Μαρία Συρεγγέλα
  • καθώς και οι δήμαρχοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Πηγή φωτογραφιών: kozan.gr

