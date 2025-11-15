Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος πέφτει στα χέρια του Κυριάκου – Καθηλώνουν οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Έρχεται καταιγιστική εβδομάδα εξελίξεων στον «Άγιο έρωτα». O Κυριάκος, μαζί με τον Αντρέα και τον Νικηφόρο, στήνουν παγίδα στον Παύλο, ο οποίος ομολογεί τον φόνο της Κατρίν και συλλαμβάνεται. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, που θα προβληθούν την Δευτέρα 17, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον Alpha.

Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 17/11

Ο Παύλος στο γραφείο του, επιτίθεται βίαια στη Θάλεια, ώσπου ο Κυριάκος εισβάλλει την κατάλληλη στιγμή και τον πετάει έξω μπροστά σε υπαλλήλους και πελάτες. Στο σχολείο, η Δέσποινα ενημερώνει την Ελένη και την Άννα για τις φήμες που ακούγονται για τη «στενή σχέση» που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Η Ελένη δείχνει στην αρχή να απομακρύνεται από την Άννα, όταν όμως εκείνη επιμείνει, η Ελένη αποκαλύπτει τα κρυφά της αισθήματα.

Παράλληλα, η Σοφία υποδέχεται στο σπίτι της την Αναστασία με σκοπό να της δώσει το βοτάνι που θα της διακόψει την εγκυμοσύνη. Η Βιργινία που υποπτεύεται το σχέδιο της, αναλαμβάνει δράση και συγκρούεται μαζί της. Την ίδια στιγμή η Δώρα, μόνη στο δωμάτιό της, βασανίζεται από τις θολές αναμνήσεις της πυρκαγιάς.

Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή και στο τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης βόλτας, ο πατήρ Νικόλαος, μόνος, προσεύχεται με αγωνία να μην υποπέσει σε πειρασμό. Στη φυλακή, η Χριστίνα, αρνείται να υποταχθεί στην Αγγέλα, το «αφεντικό» της πτέρυγας. Το βράδυ όμως, δύο κρατούμενες εισβάλλουν στο κελί της φέρνοντάς την αντιμέτωπη μαζί της.

Τετάρτη 19/11

Ο Κυριάκος, μαζί με τον Αντρέα και τον Νικηφόρο, στήνουν παγίδα στον Παύλο, ο οποίος ομολογεί τον φόνο της Κατρίν και συλλαμβάνεται. Η Χριστίνα, με μοναδικό της σύμμαχο τη Ρίτα, προσπαθεί να ελιχθεί μέσα στο περιβάλλον της φυλακής, όμως οι συγκρούσεις με τις άλλες κρατούμενες την οδηγούν σε ολοένα και πιο δυσχερή θέση. Ο Στέφανος έρχεται σε επαφή με τον Λούη, παρά τις αντιρρήσεις του Πέτρου, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Δέσποινα ένα μυστικό από το παρελθόν της, που χωρίς να το γνωρίζει, τις συνδέει.

Η Ελένη, μετά την εξομολόγησή της στην Άννα, παλεύει με τις ενοχές της, ενώ η Άννα καλείται να αντιμετωπίσει τα δικά της συναισθήματα. Η Χλόη νιώθει άσχημα για το θέατρο που παίζει μπροστά στη μικρή Ελευθερία, αλλά ο Αργύρης της θυμίζει πως κάνουν το σωστό. Στο μεταξύ, η Πόπη παραλαμβάνει έντρομη το εξώδικο για την επιμέλεια του παιδιού. Η Φανή, με τις ευλογίες της Πετρούλας, πλησιάζει όλο και περισσότερο τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος έρχεται σε αμηχανία από την προσέγγισή της. Κι ενώ όλοι, με πρώτη τη Θάλεια, «πανηγυρίζουν» για τη σύλληψη του Παύλου, μια κίνηση του δικηγόρου του, θα τους φέρει προ εκπλήξεως.

Πέμπτη 20/11

Στα εγκαίνια του αρωματοπωλείου της Ειρήνης, η γιορτινή ατμόσφαιρα διακόπτεται απότομα, όταν παρουσιάζεται ο Παύλος που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Όμως πριν δημιουργήσει προβλήματα, εμφανίζεται κι ο Νικηφόρος που συλλαμβάνει τον Παύλο ξανά μπροστά σε όλη τη Στέρνα. Η οικογένεια Μαρκοπούλου διχάζεται. Η Χλόη θεωρεί δίκαιη τη σύλληψή του και η Θάλεια συμφωνεί. Όμως η Σοφία και ο Βασίλης αρνούνται να πιστέψουν την ενοχή του πατέρα τους και είναι έτοιμοι να τον στηρίξουν μέχρι τέλους.

Παράλληλα, στη φυλακή της Άμφισσας, η Χριστίνα δέχεται πιέσεις από τον Αντρέα να αποσύρει το άλλοθι που έχει δώσει στον Παύλο, καθώς δεν έχει νόημα πια. Κι όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζει τις κακουχίες της φυλακής και τη βία των συγκρατούμενών της. Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος αγωνίζεται να κρατήσει αποστάσεις από τη νοσοκόμα Φανή, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη φτάνει σε μια συγκλονιστική συνειδητοποίηση: η Χλόη Μαρκοπούλου που της έστειλε το εξώδικο, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με την Αγάπη στην οποία έδωσε τη μικρή Ελευθερία.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής, Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione