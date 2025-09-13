Καμίνια: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση πεζών – Την εγκατέλειψε αβοήθητη ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Στα Καμίνια, ένας οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 16χρονη που διέσχιζε διάβαση πεζών και ενώ στην αρχή «κοκάλωσε» το όχημα για να μην την τραυματίσει περαιτέρω, στη συνέχεια πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου. Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, όταν, μετά τη διέλευση ενός μπλε φορτηγού, προχώρησε μαζί με άλλη κοπέλα. Καθώς βρίσκονταν ήδη στη διάβαση, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα και να παρασύρει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Στο σημείο που έγινε το ατύχημα, βρίσκεται παιδική χαρά με τους κατοίκους να καταγγέλλουν φαινόμενα αυξημένης ταχύτητας από τους οδηγούς παρά την ύπαρξη της διάβασης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ

