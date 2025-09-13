Ισπανία: Έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης – 25 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης
TELEMADRID

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ισπανικά ΜΜΕ πάντως κάνουν λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Τραπεζικές επιταγές: Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλει πρόστιμα η Εφορία

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

15 – 21 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα κάθε ζωδίου – Aφήστε το σύμπαν να σας ευνοήσει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
15:54 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας

Επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές ...
15:20 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα

Έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, όταν «όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν κα...
14:49 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πεντάγωνο: Σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 μελών της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρτίσει σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθ...
14:34 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Σάλος με τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ – Λικνίζεται σε ρυθμούς «YMCA» λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Σάλο προκάλεσε στα social media βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χορ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος