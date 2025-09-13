Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση στα ποσοστά της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ – Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Στον απόηχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η δημοσκόπηση της GPO, η οποία δημοσιεύτηκε 13/9 στην εφημερίδα “Παραπολιτικά” καταγράφει μια σχετική βελτίωση κάποιων δημοσκοπικών μεγεθών μετά το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων

Συγκεκριμένα, το 32,9% του συνόλου κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, συνεχίζει να τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο πακέτο των εξαγγελιών, ωστόσο το ποσοστό που κρίνει θετικά τα φορολογικά μέτρα μπορεί να θεωρηθεί μια καλή επίδοση για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σχετικά, με την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει από τον αντίκτυπο των μέτρων, αλλά περιορισμένα.

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%