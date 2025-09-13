Παράσυρση και εγκατάλειψη 15χρονης στα Καμίνια – Αναζητείται από τις Αρχές ο οδηγός 

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη μιας ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά και συγκεκριμένα στα Καμίνια.

Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε μια 15χρονη κοπέλα, ενώ στη συνέχεια δεν σταμάτησε, αλλά την εγκατέλειψε στον δρόμο.

Ευτυχώς, η κοπέλα έχει κάποιους μικροτραυματισμούς και είναι καλά στην υγεία της, ενώ δεν χρειάστηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο.

Ο οδηγός αναζητείται από τις Αρχές για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ θα γίνει και συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής.