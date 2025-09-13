Απόλυτος αιφνιδιασμός στην Τουρκία από την Κύπρο – Εμφάνισε το Barak μετά το Iron Dome από το Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός στην Τουρκία, που ξύπνησε βλέποντας να έχουν αναπτυχθεί ισραηλινές πυραυλικές συστοιχίες στην Κύπρο… νύχτα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θωράκισε την αντιαεροπορική της άμυνα με το ισραηλινό BARAK MX, μετά το Iron Dome.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Παραμονές ανακοίνωσης του νέου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, που όπως γράψαμε στο enikos.gr θα είναι ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, επίτιμος Αρχηγός της 1ης Στρατιάς, η Κύπρος προμηθεύτηκε νέο ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα, το BARAK MX.

Υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό και ειδικά η Τουρκία, αναπτύχθηκαν νύχτα πυραυλικές συστοιχίες BARAK που έφτασαν από θαλάσσης από το λιμάνι της Χάιφα και ξεφορτώθηκαν στις ακτές της μεγαλονήσου.

#Breaking: Bad news for #Turkey and its dictator #Erdoğan. The skies over #Cyprus are now more secure than ever. #Israel has delivered another Barak MX medium-range air defense system to the Cypriot National Guard Air Command. The system and its components arrived days ago and… pic.twitter.com/XU7o3WgKXX — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 12, 2025

Μετά την απόκτηση του Iron Dome, που ήδη έχει αναπτυχθεί εντός της Κύπρου, η προμήθεια του BARAK φέρνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης και εμπλοκής στόχων σε μεγάλα, μεσαία και χαμηλά ύψη, κλειδώνοντας ουσιαστικά τον εναέριο χώρο της, με μέγιστη εμβέλεια τα 150 χλμ.

Ήδη, από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει ενεργοποιηθεί το Iron Dome στην Κύπρο, πάλι υπό άκρα μυστικότητα.

Όταν η ομπρέλα από τον «σιδηρούν θόλο» αναπτυχθεί πλήρως με την παραλαβή όλων των συστημάτων, θα είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα απειλών και θα δύναται να αναχαιτίζει από εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη, kamikaze drones μέχρι πυραύλους και πυροβολικού.

Το BARAK MX, που είναι υποψήφιο και για τον ελληνικό θόλο, σχεδιάστηκε αρχικά ως πύραυλοι εδάφους-αέρος με βέλτιστο μέγεθος και διάμετρο, η οποία είναι μεγαλύτερη από τους αερομεταφερόμενους πυραύλους αέρος-αέρος.

Αυτό και μόνο το γεγονός δίνει στο BARAK MX το πλεονέκτημα με τις διαφορετικές εκδόσεις που είναι:

BARAK ER – Κινητήρας πυραύλων διπλού παλμού 150 Km + Booster.

BARAK LR – Πυραυλοκινητήρας διπλού παλμού 70 χιλιομέτρων

BARAK MR – Πυραυλοκινητήρας μονού παλμού 35 χιλιομέτρων

BARAK SR – Εμβέλεια 15 χιλιομέτρων

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχούς αναχαίτισης και η ευρεία «ζώνη μη διαφυγής» (no escape zone).

Όλα τα αναχαιτιστικά μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία και μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές από 2 χιλιόμετρα έως 150 χιλιόμετρα.