Βελόπουλος: Η τεράστια δύναμή μας θα φανεί στην κάλπη, όχι στις δημοσκοπήσεις

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

Επίθεση κατά της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την παρουσία τους στη ΔΕΘ.

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι έρχονται στην ΔΕΘ όλα τα κόμματα και οι πρόεδροι τους ως περιοδεύοντες θίασοι αναστατώνοντας την πόλη μας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι έρχονται εδώ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και προτείνουν «προγράμματα που θα μας σώσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Και συμπλήρωσε: «Δηλαδή σαν να σου λέει ο δολοφόνος που σε σκότωσε ότι σε σκότωσα, αλλά θα σε αναστήσω κιόλας».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε:  «Μας ρωτούν συνεχώς για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν απαντάμε ποτέ για τις δημοσκοπήσεις. Για έναν και μόνο λόγο. Δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Εκεί θα φανεί η τεράστια δύναμη της Ελληνικής Λύσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι ασχολίαστα από εμάς. Προχωράμε μπροστά κοιτώντας πάντοτε ψηλά».  

 

 

 

 

18:18 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση στα ποσοστά της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ – Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Στον απόηχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η δημοσκόπηση της GPO,...
15:11 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Η βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ – Τα δώρα που του έκαναν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης – ΦΩΤΟ

Περιοδεία, για περίπου μιάμιση ώρα, στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Π...
13:18 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στην 89η ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων

«Τα Βαλκάνια είναι σε μία αναπτυξιακή τροχαία και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορ...
11:21 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – Βίντεο

Το σπίτι του Γιάννη, ενός από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κα...
