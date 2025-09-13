Βελόπουλος: Η τεράστια δύναμή μας θα φανεί στην κάλπη, όχι στις δημοσκοπήσεις

Επίθεση κατά της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την παρουσία τους στη ΔΕΘ.

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι έρχονται στην ΔΕΘ όλα τα κόμματα και οι πρόεδροι τους ως περιοδεύοντες θίασοι αναστατώνοντας την πόλη μας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ότι έρχονται εδώ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και προτείνουν «προγράμματα που θα μας σώσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Και συμπλήρωσε: «Δηλαδή σαν να σου λέει ο δολοφόνος που σε σκότωσε ότι σε σκότωσα, αλλά θα σε αναστήσω κιόλας».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε: «Μας ρωτούν συνεχώς για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν απαντάμε ποτέ για τις δημοσκοπήσεις. Για έναν και μόνο λόγο. Δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Εκεί θα φανεί η τεράστια δύναμη της Ελληνικής Λύσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι ασχολίαστα από εμάς. Προχωράμε μπροστά κοιτώντας πάντοτε ψηλά».