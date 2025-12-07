Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη: «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Σύνοψη από το

  • Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος, που κατέρρευσε μετά την θανάτωση των 450 προβάτων του λόγω ευλογιάς, είναι καλά στην υγεία του.
  • Η οικογένειά του ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση, ενώ η κόρη του δήλωσε: «Ο μπαμπάς μου είναι καλά δόξα τω Θεώ γλίτωσε από τα χειρότερα», μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.
  • Τα πρόβατα θα παραληφθούν την Δευτέρα, με την οικογένεια να δηλώνει: «Εμείς δεν θα αντισταθούμε, δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία. Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη: «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Καλά στην υγεία του είναι ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος, που φαινόταν σε βίντεο να αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του, που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η οικογένεια του κτηνοτρόφοι, από την πλευρά της ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση που έδειξε με κάθε τρόπο, αυτές τις ημέρες.  «Ο μπαμπάς μου είναι καλά δόξα τω Θεώ γλίτωσε από τα χειρότερα», είπε αρχικά η κόρη του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Σχετικά με τα πρόβατα της οικογένειας, ανέφερε πως θα τα πάρουν την Δευτέρα. «Εμείς δεν θα αντισταθούμε, δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία. Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο».

Στο ίδιο βίντεο μιλάει και ο κτηνοτρόφος, όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο, και ανέφερε πως «μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι, τα γιάτρεψα και για αυτό με πονάει πάρα πολύ, έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι δεν κάνετε καλό σεξ και πώς να γίνετε καλύτεροι

Ρυτίδες στον λαιμό: Ειδικός αποκαλύπτει πώς να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Δημόσιο: Έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές – Τι προβλέπει

Κικίλιας για ελληνικά λιμάνια: Έρχεται οδικός χάρτης αμερικανικών επενδύσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:17 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (07/12) στην ΕΛ.ΑΣ., όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση ...
19:44 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κεραμίδι Τρικάλων: Μπαίνουν νερά από το ανάχωμα που είχε ανοίξει κατά την κακοκαιρία «Daniel»

Το Κεραμίδι Τρικάλων βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο με εισροή νερών, καθώς στο σημείο του αναχώμ...
18:41 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην εθνική οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (07/12) το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο εισήλθε ...
18:24 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Όλοι ξέρουμε ότι τους αξίζει αυτό που παίρνουν» λένε οι αυτοαποκαλούμενοι «τιμωροί παιδόφιλων» 

Αυτοπροσδιορίζονται ως «κυνηγοί παιδόφιλων» ή «τιμωροί». Μέσω ψεύτικων προφίλ ανηλίκων στα κοι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»