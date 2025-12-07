Καλά στην υγεία του ο κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλονίκη: «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Καλά στην υγεία του είναι ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος, που φαινόταν σε βίντεο να αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του, που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η οικογένεια του κτηνοτρόφοι, από την πλευρά της ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση που έδειξε με κάθε τρόπο, αυτές τις ημέρες. «Ο μπαμπάς μου είναι καλά δόξα τω Θεώ γλίτωσε από τα χειρότερα», είπε αρχικά η κόρη του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Σχετικά με τα πρόβατα της οικογένειας, ανέφερε πως θα τα πάρουν την Δευτέρα. «Εμείς δεν θα αντισταθούμε, δεν μπορεί να βαστάξει άνθρωπος την αγωνία. Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο».

Στο ίδιο βίντεο μιλάει και ο κτηνοτρόφος, όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο, και ανέφερε πως «μετάνιωσα που δεν τα έδωσα όταν τα έδιναν και άλλοι, τα γιάτρεψα και για αυτό με πονάει πάρα πολύ, έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, τουλάχιστον θα είχα την ανάμνηση ότι το κοπάδι μου αρρώστησε».