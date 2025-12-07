Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει για τα πρόβατά του – «Έπαθε εγκεφαλικό, δεν πρέπει να ταράζεται» λέει η γυναίκα του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Γιαννιτσών πήρε ο κτηνοτρόφος που φαινόταν σε βίντεο να αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του, που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε με δάκρυα στα μάτια, ο κτηνοτρόφος, τονίζοντας πως «τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από την ζημία».

Η σύζυγός του αναφέρει ότι οι γιατροί τους ζήτησαν να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση: «Έπαθε εγκεφαλικό. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται ούτε να ταράζεται», είπε στο Star. «Από τις 6 του μήνα είναι πολύ ψυχοφθόρα όλη αυτή η κατάσταση».