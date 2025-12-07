Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει για τα πρόβατά του – «Έπαθε εγκεφαλικό, δεν πρέπει να ταράζεται» λέει η γυναίκα του

  • Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος, ο οποίος κατέρρευσε αποχαιρετώντας τα 450 πρόβατά του που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Γιαννιτσών.
  • Η σύζυγός του δήλωσε ότι οι γιατροί συνέστησαν στον κτηνοτρόφο να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση, καθώς «Έπαθε εγκεφαλικό».
  • Τα πρόβατα που θανατώθηκαν ανήκαν στην ντόπια ιστορική φυλή Ρουμλουκίου, τα τελευταία καθαρόαιμα που απέμειναν στην περιοχή του Μικρού Μοναστηρίου Θεσσαλονίκης.
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει για τα πρόβατά του – «Έπαθε εγκεφαλικό, δεν πρέπει να ταράζεται» λέει η γυναίκα του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Γιαννιτσών πήρε ο κτηνοτρόφος που φαινόταν σε βίντεο να αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του, που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς, και στην συνέχεια κατέρρευσε.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε με δάκρυα στα μάτια, ο κτηνοτρόφος, τονίζοντας πως «τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από την ζημία».

Η σύζυγός του αναφέρει ότι οι γιατροί τους ζήτησαν να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση: «Έπαθε εγκεφαλικό. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται ούτε να ταράζεται», είπε στο Star. «Από τις 6 του μήνα είναι πολύ ψυχοφθόρα όλη αυτή η κατάσταση».

 

 

17:30 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

