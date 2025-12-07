Αποκαθίσταται η τάξη στην Μπενίν – Απέτυχε το πραξικόπημα των στρατιωτικών

  • Στρατιωτικοί που είναι πιστοί στον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο στο Μπενίν, μετά από απόπειρα πραξικοπήματος.
  • Ο πρόεδρος Ταλόν και η οικογένειά του είναι ασφαλείς, ενώ στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για «μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση».
  • Η Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και η Αφρικανική Ένωση καταδίκασαν έντονα την απόπειρα πραξικοπήματος, ζητώντας την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης.
Ο πρόεδρος Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του Ταλόν, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση της Μπενίν ότι τον καθαίρεσαν.

“Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (η Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του”, δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο μετά την ανακοίνωση από την ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα Κυριακή στην κρατική τηλεόραση.

“Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση”, δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πάρει τον έλεγχο μόνον της κρατικής τηλεόρασης και ότι το σήμα είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών του Μπενίν Αλασάν Σεϊντού ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της αναφερόμενης χώρας της Δυτικής Αφρικής απέτρεψαν μία απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος

Η Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της, ότι καταδικάζει έντονα την προσπάθεια απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, ενώ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της τάξης.

Από την πλευρά του ο προεδρεύων της Αφρικανικής Ένωσης Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ δήλωσε ότι “καταδικάζει έντονα” την προσπάθεια στρατιωτικού πραξικοπήματος που έγινε στο Μπενίν, καλώντας για την αποκατάσταση του σεβασμού στο σύνταγμα.

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται πως στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι “απομάκρυναν από τα καθήκοντά του” τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς η δυτικοαφρικανική χώρα ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν στην προεδρία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε “η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR)”, “που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025 διασκέφθηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας”, δήλωσαν οι στρατιωτικοί.

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο X ότι “πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας” στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους “για λόγους ασφαλείας”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

