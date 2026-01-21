Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αττική – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι καταιγίδες που πλήττουν την τελευταία ώρα την Αττική. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας: