Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αττική – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

  • Οι ισχυρές καταιγίδες που πλήττουν την Αττική προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
  • Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία, λόγω της συσσώρευσης υδάτων.
  • Μεταξύ των οδών όπου γίνονται εκτροπές είναι η Πειραιώς στο Μοσχάτο, η Γρ. Λαμπράκη στον Πειραιά, καθώς και σημεία σε Κερατσίνι, Σπάτα και Νέα Μάκρη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι καταιγίδες που πλήττουν την τελευταία ώρα την Αττική. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας:

  • Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου
  • Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
  • Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου
  • Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά
  • Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
  • Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά
  • Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα

