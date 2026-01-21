Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιου και Πρέσπες την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

  • Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών. Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων.
  • Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών. Ωστόσο, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και στους τρεις Δήμους.
Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην περιοχή.

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Όπως αναφέρει ανακοίνωση των Δήμων, οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και στους τρεις Δήμους.

