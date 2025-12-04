Κακοκαιρία «Byron»: Τα ορμητικά νερά «καταπίνουν» αυτοκίνητα στη Λακωνία, πολίτες απεγκλωβίζονται με βάρκες – Συγκλονιστικά βίντεο 

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προκαλούν σοκ.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και τέσσερις από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Διακοπή κυκλοφορίας

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Την τελευταία στιγμή σώθηκαν 3 άνθρωποι από βέβαιο πνιγμό

Σε βιντεοληπτικό υλικό που δημοσιεύει το Forecast Weather Greece, αναφέρεται ότι 3 άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή από βέβαιο πνιγμό και απεγκλωβίστηκαν απο το όχημα που επέβαιναν, καθώς κατακλύστηκε απο νερά στην Σκάλα Λακωνίας.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια με βάρκα

Παράλληλα, 9 άτομα επιχειρούν σε περιοχή του Μαυροβούνιου για τον απεγκλωβισμό 4 μελών οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, διασώστες ορμητικών νερών με βάρκα μεταφέρουν τα άτομα για παραλαβή από ασθενοφόρο. Σημειώνεται ότι όπως μεταδίδει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας, όλοι είναι καλά στην υγεία τους με ελαφρά υποθερμία.



Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφονται τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα στο Γύθειο Λακωνίας, που όπως φαίνεται τα ορμητικά νερά έχουν «καταπιεί» αυτοκίνητα.

Το ΕΡΤnews εξασφάλισε βίντεο από τη διασταύρωση Καρβελάς προς το Γύθειο, στη θέση Διρός. Είχε εγκλωβιστεί οδηγός του οχήματος καθώς έχει φουσκώσει το ρέμα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν μετά από μεγάλη προσπάθεια.