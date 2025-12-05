Κακοκαιρία «Byron»: Σε «ακινησία» ο Κηφισός, «έμφραγμα» σε Κηφισίας και παραλιακή – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

  • Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική το πρωί της Παρασκευής 5/12, λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την περιοχή.
  • Ο Κηφισός βρίσκεται σε «ακινησία» λόγω της ισχυρής νεροποντής, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως η Λ. Κηφισίας και η παραλιακή.
  • Η Τροχαία ανακοίνωσε το κλείσιμο αρκετών δρόμων λόγω συσσώρευσης υδάτων, μεταξύ των οποίων η Ε.Ο. Αλεποχωρίου–Σχίνου και τμήματα της Λ. Αθηνών και της Περιφερειακής Αιγάλεω.
Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής 5/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπάει για δεύτερη ημέρα την Αττική.

«Ακίνητοι» είναι οι οδηγοί στον Κηφισό από νωρίς το πρωί λόγω της ισχυρής νεροποντής, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr.

Το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η βροχή επιδεινώνει την κατάσταση, στον έτσι κι αλλιώς προβληματικό Κηφισό.

Δείτε το βίντεο:

Σε άλλο βίντεο αναγνώστη φαίνεται επίσης το… έμφραγμα στην κεντρική οδική αρτηρία. Μάλιστα για μια απόσταση από τα ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, χρειάζονται περίπου 45 λεπτά.

Κίνηση σε πολλούς δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Αθηνών – Κορίνθου, από Δαφνί μέχρι διυλιστήρια και από Πέτρου Ράλλη.

Προβλήματα υπάρχουν και σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Τροχαία κλειστοί λόγω συσσώρευσης υδάτων είναι οι ακόλουθοι δρόμοι:

  • Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,
  • ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
  • ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων,
  • Λ. ΑΘΗΝΩΝ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ–ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ έως την περιφερειακή Αιγάλεω,
  • Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου,
  • Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό Μπάλη στην περιοχή του Κερατσινίου,
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την Αττική Οδό,
  • ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της Νέας Περάμου,
  • Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

