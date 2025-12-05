Κακοκαιρία «Byron»: Σε «ακινησία» ο Κηφισός, «έμφραγμα» σε Κηφισίας και παραλιακή – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής 5/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπάει για δεύτερη ημέρα την Αττική.

«Ακίνητοι» είναι οι οδηγοί στον Κηφισό από νωρίς το πρωί λόγω της ισχυρής νεροποντής, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr.

Το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο καθώς τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η βροχή επιδεινώνει την κατάσταση, στον έτσι κι αλλιώς προβληματικό Κηφισό.

Δείτε το βίντεο:

Σε άλλο βίντεο αναγνώστη φαίνεται επίσης το… έμφραγμα στην κεντρική οδική αρτηρία. Μάλιστα για μια απόσταση από τα ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, χρειάζονται περίπου 45 λεπτά.

Κίνηση σε πολλούς δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Αθηνών – Κορίνθου, από Δαφνί μέχρι διυλιστήρια και από Πέτρου Ράλλη.

Προβλήματα υπάρχουν και σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων (στο ύψος της ΕΡΤ), Κατεχάκη, Λ. Κηφισίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Λ. Συγγρού, Λ. Ποσειδώνος, Λιμάνι Πειραιά, Λ. Σχιστού και στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Τροχαία κλειστοί λόγω συσσώρευσης υδάτων είναι οι ακόλουθοι δρόμοι: