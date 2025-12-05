Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, το εορτολόγιο τιμά τα ονόματα Διογένης και Σάββας.
  • Ο Άγιος Διογένης είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, που τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου και μαρτύρησε με λιθοβολισμό.
  • Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, ο οποίος γεννήθηκε το 439 στην Καππαδοκία, ίδρυσε τη Μεγίστη Λάβρα και άφησε πλούσια πνευματική κληρονομιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Διογένης, Σάββας

Διογένης

Ο Άγιος Διογένης είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο οποίος τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου.
Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Διογένης, Διογένεια και Διογενία.
Μαρτύρησε για την πίστη του με λιθοβολισμό.
Ο Άγιος Διογένης ο Μάρτυρας δεν πρέπει να συγχέεται με τον αρχαίο Έλληνα κυνικό φιλόσοφο Διογένη τον Σινωπέα, ο οποίος έζησε αιώνες νωρίτερα (περίπου 412–323 π.Χ.) και ήταν γνωστός για τον ασκητικό του βίο, τη ζωή του μέσα σε ένα πιθάρι και την αναζήτηση ενός «έντιμου ανθρώπου» με φαναράκι μέρα μεσημέρι.

Σάββα του Ηγιασμένου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στις 5 Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Σάββας γεννήθηκε το 439 στη Μουταλάσκη της Καππαδοκίας από χριστιανούς γονείς, τον στρατιωτικό Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία πέντε ετών έμεινε υπό τη φροντίδα θείου, καθώς οι γονείς του ταξίδευαν. Από τα οχτώ του αποφάσισε να μονάσει και μπήκε στο μοναστήρι του επισκόπου Φλαβιανού, όπου μελέτησε τα ιερά κείμενα και ανέπτυξε θαυματουργικό χάρισμα από το Θεό.

Σε νεαρή ηλικία επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και το μοναστήρι του Μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος τον καθοδήγησε πνευματικά και τον αποκαλούσε «παιδαριογέροντα». Μετά το θάνατο του Ευθυμίου, ο Άγιος Σάββας ερημήτευσε σε σπηλιά κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, όπου συγκέντρωσε μαθητές και ίδρυσε τη Μεγίστη Λάβρα, καθώς και άλλα μοναστήρια και άσυλα.

Υποστήριξε τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου και επισκέφθηκε τους αυτοκράτορες Αναστάσιο και Ιουστινιανό για εκκλησιαστικά θέματα. Επίσης, δημιούργησε το πρώτο Εκκλησιαστικό Τυπικό για την τέλεση των λειτουργιών.

Ο Άγιος Σάββας παρέδωσε το πνεύμα του Στον Θεό το 532 σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πλούσια πνευματική κληρονομιά και θαυματουργή μνήμη για την Εκκλησία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις διαφορές στη φωτό με το πλοίο που ταξιδεύει μέσα στην καταιγίδα – Μπορείτε να λύστε αυτό το τεστ παρατηρητικότη...

Ο γλυκός καρπός από το δένδρο της ζωής που είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και μπορεί να ελέγξει το σάκχαρο στο αίμα

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:18 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Διακοπή κυκλοφορίας στη Γραμμή 7 του Τραμ

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ πραγματοποιείται μόνο στο τμήμα Ζέ...
06:31 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η εθνική οδός στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο – ΦΩΤΟ αναγνωστών

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω ...
06:23 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά τα σχολεία σήμερα στην Αττική – Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτο...
06:15 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Σαρώνει την Αττική η κακοκαιρία Byron: Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, live η πορεία της

Η κακοκαιρία Byron πλήττει την Αττική με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»