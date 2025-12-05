Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Διογένης, Σάββας

Διογένης

Ο Άγιος Διογένης είναι μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο οποίος τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Διογένης, Διογένεια και Διογενία.

Μαρτύρησε για την πίστη του με λιθοβολισμό.

Ο Άγιος Διογένης ο Μάρτυρας δεν πρέπει να συγχέεται με τον αρχαίο Έλληνα κυνικό φιλόσοφο Διογένη τον Σινωπέα, ο οποίος έζησε αιώνες νωρίτερα (περίπου 412–323 π.Χ.) και ήταν γνωστός για τον ασκητικό του βίο, τη ζωή του μέσα σε ένα πιθάρι και την αναζήτηση ενός «έντιμου ανθρώπου» με φαναράκι μέρα μεσημέρι.

Σάββα του Ηγιασμένου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στις 5 Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Σάββας γεννήθηκε το 439 στη Μουταλάσκη της Καππαδοκίας από χριστιανούς γονείς, τον στρατιωτικό Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία πέντε ετών έμεινε υπό τη φροντίδα θείου, καθώς οι γονείς του ταξίδευαν. Από τα οχτώ του αποφάσισε να μονάσει και μπήκε στο μοναστήρι του επισκόπου Φλαβιανού, όπου μελέτησε τα ιερά κείμενα και ανέπτυξε θαυματουργικό χάρισμα από το Θεό.

Σε νεαρή ηλικία επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα και το μοναστήρι του Μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος τον καθοδήγησε πνευματικά και τον αποκαλούσε «παιδαριογέροντα». Μετά το θάνατο του Ευθυμίου, ο Άγιος Σάββας ερημήτευσε σε σπηλιά κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, όπου συγκέντρωσε μαθητές και ίδρυσε τη Μεγίστη Λάβρα, καθώς και άλλα μοναστήρια και άσυλα.

Υποστήριξε τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου και επισκέφθηκε τους αυτοκράτορες Αναστάσιο και Ιουστινιανό για εκκλησιαστικά θέματα. Επίσης, δημιούργησε το πρώτο Εκκλησιαστικό Τυπικό για την τέλεση των λειτουργιών.

Ο Άγιος Σάββας παρέδωσε το πνεύμα του Στον Θεό το 532 σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πλούσια πνευματική κληρονομιά και θαυματουργή μνήμη για την Εκκλησία.