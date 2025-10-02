Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ – Προβλήματα νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Τραμ της Γραμμής 7, προκλήθηκαν νωρίτερα σήμερα (Πέμπτη, 2/10), λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξαγόταν στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

Σύμφωνα πάντως με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ, Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά.