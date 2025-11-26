Κακοκαιρία «Adel»: Μήνυμα του «112» στην Αιτωλοακαρνανία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας «Adel» έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.