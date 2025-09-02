Καιρός: Πρόβλεψη για λιγότερες βροχές και ηπιότερες κακοκαιρίες το φετινό φθινόπωρο – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ηπιότερο θα είναι το φετινό φθινόπωρο, με λιγότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις του καιρού από 8 μετεωρολογικά κέντρα, που δίνει στη δημοσιότητα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει ότι στην ανατολική και την νότια Ελλάδα θα σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κατά 1 βαθμό υψηλότερη σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και οι θάλασσες θα είναι πιο ζεστές. «Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει στην ανάρτησή του τα εξής:

«”Σήμα για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα…”

Καλημέρα!

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

H Θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον.»