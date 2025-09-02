ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Μάρκο Γκρούγιτς – «Να βελτιώσω το παιχνίδι μου και να κατακτήσουμε τίτλους»

Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την Ένωση.

Ο 29χρονος Σέρβος χαφ εντάσσεται στο «Δικέφαλο» ως ελεύθερος από την Πόρτο, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία πενταετία, αποτελεί το έβδομο φετινό μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων» και αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στη λίστα της ομάδας για τη League Phase του Conferene League.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Πόρτο. Ο Μάρκο Γκρούγιτς γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1996. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίον μεταπήδησε στη Λίβερπουλ το 2016. Ηταν η πρώτη μεταγραφή της εποχής Κλοπ στον μεγάλο αγγλικό σύλλογο, με τον οποίον ο Γκρούγιτς αγωνίστηκε τη διετία 2016-18. Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Κάρντιφ (2018) και Χέρτα Βερολίνου (2018-20).

Μετά από μια πολύ καλή διετία στην Μπουντεσλίγκα με 54 ματς και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής προκάλεσε το ενδιαφέρον της Πόρτο, η οποία τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2021, με αγορά. Στα πέντε χρόνια που ανήκε στον πορτογαλικό σύλλογο, ο Γκρούγιτς έπαιξε σε 140 επίσημα ματς και πέτυχε 4 γκολ, έχοντας ενεργή συμμετοχή στο νταμπλ του 2022 και στις κατακτήσεις κυπέλλων το 2023 (Κύπελλο Πορτογαλίας και Λιγκ Καπ) και το 2024 (Κύπελλο Πορτογαλίας).

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Σερβίας, στην οποία έχει 28 συμμετοχές, έχοντας συμπεριληφθεί στις αποστολές της στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Μάρκο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!».

«Να βελτιώσω το παιχνίδι μου και να κατακτήσουμε τίτλους»

Ανυπόμονος να ξεκινήσει προπονήσεις με την ΑΕΚ δήλωσε ο Μάρκο Γκρούγιτς, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ένωση. Ο Σέρβος μέσος, μιλώντας στο “ΑΕΚ TV”, έθεσε ως προσωπικό στόχο να βελτιώσει το παιχνίδι του και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα και τόνισε ότι ο πιο σημαντικός στόχος είναι η κατάκτηση τίτλων.

Αναλυτικά, ο πρώην παίκτης της Πόρτο ανέφερε: «Νιώθω πολύ χαρούμενος και προνομιούχος να βρίσκομαι σε αυτό το γήπεδο, να έχω την ευκαιρία να είμαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να είμαι μέρος του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες και τον προπονητή όταν επιστρέψουμε στις προπονήσεις και φυσικά ανυπομονώ να συναντήσω και τους οπαδούς μας σε αυτό το εκπληκτικό στάδιο. Κάθε παίκτης έχει προσωπικούς στόχους και στόχους με την ομάδα. Το ίδιο κι εγώ, θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βοηθήσω την ομάδα, αυτός είναι ασφαλώς ο πρώτος στόχος. Οπωσδήποτε να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε όλους τους τομείς. Και, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να κατακτήσουμε τίτλους».

Ο Γκρούγιτς πληροφορήθηκε επίσης ότι τα γενέθλιά του συμπίπτουν με την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ: «Ναι; Στις 13 Απριλίου; Δεν το ήξερα! Καταπληκτικό! Είναι μια σύμπτωση που δεν ήξερα και με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο τώρα», επισήμανε ο 29χρονος διεθνής Σέρβος.