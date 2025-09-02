Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι στο Ρέθυμνο – Τραυματίστηκε 19χρονος

Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού ενός 19χρονου με τζετ σκι σε παραλία του Ρεθύμνου, ερευνούν οι λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) σε θαλάσσια περιοχή στο βόρειο μέτωπο, εντός των ορίων της πόλης.

Ο 19χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή των βοηθειών, ενώ από το Λιμεναρχείο διατάχθηκε να σταματήσουν οι δραστηριότητες εντός του νερού, στον τόπο του ατυχήματος, έως ότου εξεταστούν όλα τα δεδομένα.