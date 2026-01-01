Καιρός: Με τσουχτερό κρύο και ήλιο με… δόντια κάνει ποδαρικό το 2026 – Πού θα χιονίσει

Με τσουχτερό κρύο, παγετό και κατά τόπους χιονοπτώσεις, υποδέχεται η χώρα το 2026, καθώς η σημερινή ημέρα θυμίζει… βαρυχειμωνιά από άκρη σε άκρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με την Αττική να βλέπει το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη να βλέπει το θερμόμετρο να πέφτει ακόμη και στους -3. Στα ηπειρωτικά, ο παγετός θα κάνει αισθητή την παρουσία του τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια, με κάποιες παροδικές νεφώσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά της Χαλκιδικής, προβλέπεται χιονόνερο, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά αναμένονται ελαφριές χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές με υψόμετρο από 300 έως 350 μέτρα. Γρήγορα πάντως, ο καιρός στις παραπάνω περιοχές θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν κατά διαστήματα και να συνοδεύονται από τοπικές βροχές. Στα βόρεια, αναμένονται χιονόνερα, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά, εκτός από την Κρήτη, όπου θα συνεχιστούν έως το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 7. Από το απόγευμα, θα αρχίσουν να εξασθενούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια, και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει μέχρι τους 7 με 10, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί από 11 έως 13 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 14 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί και πάλι το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο. Κατά τόπους, στα ορεινά-ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-350 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο. Κατά τόπους, στα ορεινά-ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-350 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία, από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ). Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά-ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις, με βαθμιαία βελτίωση και γενικά αίθριο καιρό.

Στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά-ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις, με βαθμιαία βελτίωση και γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια 6, τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια 6, τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία, γενικά αίθριος.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα, βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα, βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά-ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350-400 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα, γενικά αίθριος.

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά-ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350-400 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ). Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ). Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά, σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς, καθώς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι, στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026