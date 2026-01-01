Καιρός: Με τσουχτερό κρύο και ήλιο με… δόντια κάνει ποδαρικό το 2026 – Πού θα χιονίσει

Σύνοψη από το

  • Με τσουχτερό κρύο, παγετό και κατά τόπους χιονοπτώσεις υποδέχεται η χώρα το 2026, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και παγετό στα ηπειρωτικά.
  • Χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Χαλκιδικής, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Από την Παρασκευή, ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

χιόνια

Με τσουχτερό κρύο, παγετό και κατά τόπους χιονοπτώσεις, υποδέχεται η χώρα το 2026, καθώς η σημερινή ημέρα θυμίζει… βαρυχειμωνιά από άκρη σε άκρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με την Αττική να βλέπει το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου και τη Θεσσαλονίκη να βλέπει το θερμόμετρο να πέφτει ακόμη και στους -3. Στα ηπειρωτικά, ο παγετός θα κάνει αισθητή την παρουσία του τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια, με κάποιες παροδικές νεφώσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά της Χαλκιδικής, προβλέπεται χιονόνερο, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά αναμένονται ελαφριές χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές με υψόμετρο από 300 έως 350 μέτρα. Γρήγορα πάντως, ο καιρός στις παραπάνω περιοχές θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν κατά διαστήματα και να συνοδεύονται από τοπικές βροχές. Στα βόρεια, αναμένονται χιονόνερα, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά, εκτός από την Κρήτη, όπου θα συνεχιστούν έως το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 7. Από το απόγευμα, θα αρχίσουν να εξασθενούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια, και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει μέχρι τους 7 με 10, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί από 11 έως 13 βαθμούς. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 14 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί και πάλι το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο. Κατά τόπους, στα ορεινά-ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-350 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία, από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).
  • Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά-ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις, με βαθμιαία βελτίωση και γενικά αίθριο καιρό.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια 6, τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.
  • Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι, στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία, γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα, βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά-ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350-400 μέτρα), ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα, γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).
  • Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι, μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).
  • Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

  • Αρχικά, σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς, καθώς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι, στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

  • Στα δυτικά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

  • Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές.
  • Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

  • Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Βασιλιάς Κάρολος: Ο απαράβατος και περίεργος κανόνας για τις γιορτές που η οικογένειά του συνεχίζει να τηρεί μέχρι σήμερα

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Μειώνονται κατά 90% τα δημοτικά τέλη σε εγκαταστάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις αιτήσεις – Προσοχή σε τρία σημεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Λουτράκι: Καρχαρίας «κόβει βόλτες» σε ρηχά νερά στην παραλία – Δείτε βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες στο Λουτράκι, όταν αντίκρισαν έναν μεγάλο καρχαρία ν...
08:38 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: 9 στους 12 μήνες του 2025 με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Οι περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ύψη βροχής

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα διαρκείας τον Ιούλιο, αλλά και μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική ...
08:21 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ για τον υπάλληλο καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση από ομάδα Ρομά – «Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει»

Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ έκανε ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα  15  Ρο...
07:37 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα: Οι αγρότες υποδέχτηκαν το 2026 δίπλα στα τρακτέρ – Προετοιμασίες για την πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αγρότες υποδέχτηκαν το 2026 στα μπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι