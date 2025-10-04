Καιρός: Η μεγάλη σημασία των φθινοπωρινών βροχών – Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα

Για την μεγάλη αξια των φθινοπωρινών βροχών έγραψε σήμερα (04/10) σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θαδωρής Κολυδάς, καθώς και για την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

«Oι ποτιστικές φθινοπωρινές βροχές αποτελούν ζωτικό μηχανισμό καθώς ενυδατώνουν τα εδάφη μετά από ένα ξηρό καλοκαίρι, προετοιμάζοντάς τα για τις χειμερινές καλλιέργειες, επανατροφοδοτούν τους υδροφορείς, συμβάλλοντας στην ισορροπία των υδάτινων πόρων, μειώνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, καθώς ενισχύουν τη βλάστηση και τη διαθεσιμότητα υγρασίας στη βιομάζα και τέλος συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία, ανανεώνοντας λίμνες, ποτάμια και υδροβιότοπους, τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς και σημειώνει

«Η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Οι βροχές συνεχίζονται και την ερχόμενη εβδομάδα».