Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές – Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός την Τετάρτη 20 Αυγούστου, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν σύντομες βροχές σε περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και δεν αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φυσούν βοριάδες με παρόμοια ένταση. Στο ανατολικό Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 34, ενώ πιο δροσερός θα είναι ο καιρός στις Σποράδες και στις Κυκλάδες, όπου το θερμόμετρο θα δείξει 28 με 30 βαθμούς.

Στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Χαρά Μάλεση: «Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη – Αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα»

Η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Χαρά Μάλεση επισήμανε ότι «το μεσημέρι θα αναπτυχθούν μικρές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας στη Θεσσαλία, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τον ήλιο να είναι κυρίαρχος, όμως και εκεί αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αλλαγή, θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, η μετεωρολόγος τόνισε: «Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις στα βόρεια του Νομού. Άνεμοι ασθενείς, μεταβλητοί στον Σαρωνικό και βοριάδες στα ανατολικά 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου».

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «αναμένεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους έως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου».

Ζιακοπούλου: «Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου»

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως την Τετάρτη θα έχουμε «ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα κεντρικά και στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην χώρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φτάνει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια ορεινά».

Σάκης Αρναούτογλου: «Την Τετάρτη η αστάθεια περιορίζεται στα βουνά της βόρειας Στερεάς»

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου είπε πως «την Τετάρτη η αστάθεια περιορίζεται στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης».

H πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025