Πυροσβεστική: 46 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

46 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, την Τρίτη 19/8, από τις οποίες οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.