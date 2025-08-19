Πυροσβεστική: 46 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική

46 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, την Τρίτη 19/8, από τις οποίες οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Κικίλιας: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:50 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Εύβοια: 5χρονος έπαιξε βιολί σε πανηγύρι και «έκλεψε» τις εντυπώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

H Εύβοια συνεχίζει να αναδεικνύει νεανικά ταλέντα που αποδεικνύουν πως, ακόμα και στις πιο απο...
22:20 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: «Βεντέτα» με στόχο τον αδελφό του θύματος «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την δολοφονία του 47χρονου – Κάμερα κατέγραψε την στιγμή της εκτέλεσης

Με την «πλούσια» εγκληματική δράση του αδελφού του θύματος ως μέλος της αλβανικής μαφίας εκτιμ...
22:08 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2951 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (19/8). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
21:54 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 47χρονος που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης – Βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες στο σπίτι του

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 19/8, ένας 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσει...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο