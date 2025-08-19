Τροχαίο-σοκ στα Χανιά: Aυτοκίνητο χτύπησε πεζό και τον πέταξε μέτρα μακριά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τροχαίο-σοκ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς. Οι εικόνες από το περιστατικό, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας είναι συγκλονιστικές και μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο βίντεο, που δημοσιεύει το zarpanews.gr, φαίνεται ένας άνδρας να κινείται πεζός στην άκρη του δρόμου. Την ώρα που επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα τον χτυπάει..

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο πεζός να εκσφενδονίστηκε μέτρα μακριά και προσγειώθηκε στην άσφαλτο με δύναμη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Η Τροχαία Χανίων διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας ή απροσεξίας από την πλευρά του οδηγού.