Μαρία Λεκάκη: Χαλαρώνει στην Αμοργό – Η φωτογραφία με ολόσωμο μαγιό που «μάγεψε» το Instagram

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο μας χάρισε η Μαρία Λεκάκη από τις διακοπές της στην Αμοργό.

Η γνωστή ηθοποιός που άφησε… εποχή ως «Πέγκυ» στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», αν και δεν το συνηθίζει, θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από τις στιγμές χαλάρωσης που περνάει.

Έτσι, ανέβασε τη στιγμή που φορώντας το ολόσωμο μαγιό της είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι του δωματίου της ακουμπώντας τα πόδια της στον τοίχο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια των χρηστών του διαδικτύου. Μάλιστα, ένα σχόλιο ήταν και από την συμπρωταγωνίστριά της στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», Καλλιρόη Μυριαγκού, που υποδυόταν την «Ματίνα Μανταρινάκη».

«Ωωωω αμόργωσες…», της έγραψε χαρακτηριστικά κάνοντας λογοπαίγνιο με τον προορισμό που επέλεξε η Μαρία Λεκάκη για τις διακοπές της.