Γρεβενά: Συναγερμός για 4 φωτιές – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Μάλιστα, πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 για ετοιμότητα, καθώς η μία εστία βρίσκεται κοντά στο χωριό Σύνδενδρο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατεί κακοκαιρία τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν γίνει 7 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Δυτική Μακεδονία.