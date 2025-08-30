Τροχαίο με την Porsche στη Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η 26χρονη, καλύτερα ο 28χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο με την Porsche στη Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η 26χρονη, καλύτερα ο 28χρονος

Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο νέοι που τραυματίστηκαν στο τροχαίο ατύχημα με την Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, καθώς φέρει τραύμα στους πνεύμονες.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος σύντροφός της νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση σε κλινική, φέροντας κατάγματα σπονδύλων.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη οδηγός της Porsche παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για: Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών, σύμφωνα με το grtimes.gr.

 

