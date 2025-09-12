Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, τον έσπρωξε επιβάτης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 122 του ΟΑΣΑ, στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αλλοδαποί διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, καθώς, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο ένας εκ των ανδρών επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, μπροστά σε ανήλικα παιδιά και ο δεύτερος τον έσπρωξε, ώστε να σταματήσει, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χτυπήσει στο κεφάλι του.

Ο οδηγός του λεωφορείου ακινητοποίησε άμεσα το όχημα και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, αλλά και το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο Ασκληπιείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό συνέβη όταν το λεωφορείο κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

