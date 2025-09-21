Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

Δεν τα κατάφερε η 36χρονη Μαρία, που είχε υποστεί βαριά εγκαύματα από την φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από έναν μήνα, στις εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ, στην περιοχή Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο.

Η Μαρία λόγω της κρισιμότητας των εγκαυμάτων που είχε υποστεί, είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο και έδινε μεγάλη μάχη στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων, έχοντας δίπλα τους δικούς της ανθρώπους. Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive.gr, η καρδιά της 36χρονης σταμάτησε να χτυπά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της, συγγενείς και φίλους που ήλπιζαν ότι θα γίνει ένα θαύμα.

Σημειώνεται ότι όλο αυτό το διάστημα, δεκάδες άνθρωποι είχαν σπεύσει να δώσουν αίμα για την 36χρονη, όταν χρειάστηκε, και η ανταπόκριση όλων ήταν παραπάνω από συγκινητική.

Η Μαρία είναι το δεύτερο θύμα της πυρκαγιάς, αφού στα τέλη Αυγούστου είχε χάσει την ζωή του και ο 40χρονος Νίκος, πατέρας δύο μικρών παιδιών.