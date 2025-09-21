Γιώργος Χρανιώτης: «Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη που τον συνόδευαν πριν πάρει την απόφαση να γίνει πατέρας.

Συγκλονίζει ο Γιώργος Χρανιώτης: «Ήμουν 11 ή 12 ετών και τριβόταν πάνω μου, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό»

Ο αγαπημένος ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειες που βιώνει μέχρι σήμερα, λόγω του καλλιτεχνικού του επαγγέλματος. Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι το άγχος για την οικονομική του επάρκεια παραμένει έντονο, τονίζοντας πως το να είσαι ηθοποιός στην Ελλάδα συνεπάγεται συχνά επαγγελματική επισφάλεια.

«Υπήρχαν λόγοι που φοβόμουν να κάνω οικογένεια, είχα ανασφάλεια για το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Καλλιτέχνης είμαι, ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ. Δεν είμαι πλουσιόπαιδο. Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο του ως πατέρας, παραδεχόμενος ότι, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και εκείνος έχει κάνει λάθη στην πορεία του.

«Οι γονείς κάνουν εγκλήματα, έχω κάνει και λάθη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό πατέρα» σημείωσε.

Η σχέση του με τη σύζυγό του φαίνεται να έχει περάσει από πολλές φάσεις, με τον ίδιο να περιγράφει ένα δυναμικό αλλά βαθιά ειλικρινές δέσιμο, όπου η αγάπη παραμένει ο κοινός παρονομαστής, παρά τις εντάσεις.

«Με τη σύζυγό μου, έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Έχουμε μία ροκ εν ρολ σχέση, παίζουμε λεκτικό ξύλο, αλλά ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

