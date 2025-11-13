Φοιτητές: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις – Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν

Από σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα μπορούν όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις κατηγορίες σοβαρών και τεκμηριωμένα εξαιρετικά περιπτώσεων, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, θα υποβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 (14:00).

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (π.χ. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.