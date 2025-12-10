Έβρος: Χωρίς παιδικό σταθμό 17 ακριτικά χωριά στο Τρίγωνο – «Είμαστε οι τελευταίες οικογένειες που κρατάμε ζωντανά τα σύνορα»

Στον ακριτικό βόρειο Έβρο, στο Τρίγωνο, οι οικογένειες παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά τους, αρνούμενες να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και τον τρόπο ζωής τους για την πόλη. Παρόλα αυτά, η έλλειψη βασικών δομών, όπως ένας παιδικός σταθμός, κάνει την παραμονή τους ακόμη πιο δύσκολη. Σε 17 χωριά, οι γονείς αναγκάζονται είτε να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι, είτε, σε περίπτωση που εργάζονται, να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά, καθώς οι πλησιέστεροι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ορεστιάδα, στη Νέα Βύσσα, ή ακόμη και πέρα από τα σύνορα… στη Βουλγαρία.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Περίπου 10-14 παιδάκια, από 17 χωριά της ακριτικής περιοχής, δεν διαθέτουν σήμερα καμία τοπική δομή προσχολικής αγωγής. Η μοναδική επιλογή για τους γονείς, είναι οι καθημερινές διαδρομές δεκάδων χιλιομέτρων, κάτι που είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατο για εκείνους που εργάζονται, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που εγκατέλειψαν το Τρίγωνο και αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στην Ορεστιάδα ή στην Αλεξανδρούπολη αφού δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση.

Το enikos.gr μίλησε με δύο νέες μητέρες από διαφορετικά χωριά του Τριγώνου, γυναίκες που επιθυμούν να επενδύσουν στον τόπο τους αλλά και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Παρά τις δυσκολίες, επιλέγουν να μείνουν εκεί όπου γεννήθηκαν. Και τώρα αποφασίζουν να βγουν μπροστά, να υψώσουν τη φωνή τους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα για το μέλλον των παιδιών τους. «Είμαστε οι τελευταίες οικογένειες που κρατάμε ζωντανά τα σύνορα», λένε και προσθέτουν «αν φύγουμε κι εμείς, αν δεν πάνε τα μικρά στον παιδικό, δεν θα πάνε ούτε στο σχολείο… και τότε ο τόπος μας θα ερημώσει. Όλα είναι μια αλυσίδα».

«Η Βουλγαρία είναι πιο κοντά από τις επιλογές που έχουμε»

Η 32χρονη Ιωάννα Σταυρίδου από το χωριό Πάλλη, ήταν καθηγήτρια Γερμανικών στην Ορεστιάδα, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εργασία της, αφού θέλει να βρίσκεται δίπλα στον δίχρονο γιο της, εφόσον δεν υπάρχει παιδικός σταθμός. «Δεν έχω καμία βοήθεια, τον κρατάω σπίτι και τον απασχολώ με κάθε τρόπο που μπορώ. Δεν δουλεύω γιατί δεν έχω πού να τον αφήσω», αναφέρει, ενώ η 28χρονη Φωτεινή Καραγκιοζίδου από το Ορμένιο, είτε μένει μόνη της στο σπίτι με το δίχρονο παιδί της, είτε το παίρνει μαζί της στο χωράφι, αφού είναι αγρότισσα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και όλες οι υπόλοιπες μητέρες του Τριγώνου, προσπαθώντας να βρουν μία οριστική λύση στο ζήτημα. Το μόνο που ζητούν, είναι να βρεθεί ένας χώρος που θα μετατραπεί σε παιδικός σταθμός, και θα βρίσκεται κοντά στα χωριά τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει συγκεκριμένα κάποια περιοχή. «Το κτίριο ας είναι απλώς κοντά στο Τρίγωνο, κι όχι χιλιόμετρα μακριά, κάπου που θα μπορούσε να εξυπηρετεί όλες τις οικογένειες των χωριών μας» λέει η κα Σταυρίδου, με την κα Καραγκιοζίδου να προσθέτει πως το αίτημά τους κατατέθηκε επίσημα από τις αρχές του 2024, με εγγραφές παιδιών στο δημαρχείο Ορεστιάδας και ενημέρωση των τοπικών προέδρων. Ακολούθησε αυτοψία από στελέχη του δήμου, τα οποία εντόπισαν έναν χώρο στα Δίκαια, που έχει μετατραπεί σε ΚΑΠΗ, και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός, εάν τηρούνταν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται.

«Τα Δίκαια είναι μία πολύ καλή περιοχή για να χτιστεί ένας παιδικός σταθμός γιατί είναι κοντά σε όλες μας, κι εκεί βρίσκεται και το δημοτικό σχολείο. Περίπου ανά δύο εβδομάδες συναντιόμαστε τον τελευταίο καιρό με τον δήμαρχο Ορεστιάδας και τα στελέχη του, που μας έδωσαν υποσχέσεις ότι θα προσπαθήσουν να βρουν έναν χώρο, αλλά μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε κάποια κινητικότητα. Σε πρώτη φάση έχουν εντοπίσει το κτίριο που ήταν ΚΑΠΗ, για να δουν αν μπορεί να γίνει σχολείο, αλλά έχει σταματήσει εκεί η συζήτηση. Πρέπει όμως να βρεθεί μία λύση γιατί διαφορετικά η Βουλγαρία είναι πιο κοντά από τις επιλογές που έχουμε» εξηγεί η κα Σταυρίδου.

Η ίδια, παραμένει στο σπίτι με τον γιο της, αφού όπως λέει δεν θα μπορούσε να διανύει καθημερινά 80 χλμ για να πηγαίνει Ορεστιάδα και να γυρίζει. «Και οικονομικά θα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές δεν το επιτρέπουν, αφού έχουμε ομίχλη και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Όλη μέρα θα ήμουν στον δρόμο, και δεν ξέρω εάν θα έφτανα και με ασφάλεια», ενώ η περιοχή των Δικαίων βρίσκεται μόλις 3 χλμ από το χωριό της, την Πάλλη, και 6 χλμ από το Ορμένιο.

Στο χωριό της, στην Πάλλη, ζουν άλλα δύο παιδάκια, εκτός από το δικό της, εκ των οποίων το ένα φοιτά στην πέμπτη δημοτικού, και το άλλο είναι νεογέννητο. «Όσο αντέχουμε θα παραμείνουμε στον τόπο μας, και όσο έχουμε την επιλογή. Αν δούμε όμως ότι ζοριζόμαστε, μπορεί και να φύγουμε, ενώ δεν το θέλουμε». Στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένα κατάστημα που να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες τους, και χρειάζεται να πηγαίνουν στα Δίκαια. «Ακόμη και εκεί, όπου υπάρχει Κέντρο Υγείας, ο παιδίατρος έρχεται μία φορά την εβδομάδα, οπότε και πάλι πρέπει να πάμε μέχρι το Διδυμότειχο».

«Πολλές μητέρες έφυγαν ήδη από το χωριό μας»

Η αγρότισσα κα Καραγκιοζίδου, έχει ένα παιδί 2 ετών, ενώ είναι έγκυος στο δεύτερο. Όπως εξηγεί, ενώ υπήρχε παιδικός σταθμός στα Δίκαια μέχρι το 2021, έκλεισε, εφόσον δεν υπήρχαν παιδάκια, και τώρα που υπάρχουν, δεν έχουν εγκαταστάσεις. «Πολλές μητέρες έφυγαν ήδη από το χωριό μας, το Ορμένιο, για αυτόν τον λόγο, και είναι πραγματικά κρίμα για τις μικρές περιοχές μας. Δεν έχουμε καν μία παιδική χαρά. Εμείς θα το κυνηγήσουμε το ζήτημα όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Ήξεραν οι αρμόδιες αρχές πως υπάρχει θέμα εδώ και έναν χρόνο, ενημερώσαμε και τους προέδρους των χωριών, αλλά δεν έκαναν τίποτα και τώρα τρέχουμε».

Η 28χρονη αναγκάζεται να παίρνει το παιδί της μαζί της στο χωράφι, αλλά όπως λέει είναι επικίνδυνο «αφού χρειάζεται το κατάλληλο ντύσιμο, τον εξοπλισμό και επιπλέον πρέπει να έχω το μυαλό μου σε δύο πράγματα. Είναι δύσκολος συνδυασμός προφανώς, αλλά τι να κάνω;» αναρωτιέται και προσθέτει πως «οι περισσότερες μητέρες είναι απογοητευμένες και αγανακτισμένες. Θεωρώ ότι όντως 2-3 οικογένειες σκέφτονται σοβαρά να φοιτούν τα παιδιά τους στην Βουλγαρία».

Σύμφωνα με την ίδια, στις τελευταίες συναντήσεις με τον δήμαρχο Ορεστιάδας, αναφέρθηκε πως χρειάζονται «150.000 ευρώ για να δημιουργηθεί ο παιδικός σταθμός στο κτίριο που είναι τα ΚΑΠΗ στα Δίκαια. Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά μας είπαν πως σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται χορηγίες. Εμείς, μόνες μας, από την πλευρά μας, βρήκαμε χορηγούς και περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, δεν μας νοιάζει ο τρόπος που θα γίνει, αλλά το αποτέλεσμα. Είναι και κάπως εθνικό το ζήτημα, αφού είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας, αλλιώς δεν νομίζω να γυρίσει κάποιος εδώ και να ασχοληθεί».

«Πρόθεσή μας οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι»

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος, από την πλευρά του εμφανίστηκε καθησυχαστικός και τόνισε στο enikos.gr πως δεν χρειάζεται να αγχώνονται οι γονείς, καθώς θα βρεθεί λύση στο ζήτημά τους, που νωρίτερα δεν υπήρχε, το συντομότερο δυνατόν.

Όπως είπε «αυτό που έχουμε επισημάνει από την αρχή, είναι πως, είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε έναν παιδικό σταθμό, ακόμη και αν υπήρχαν μόνο 2-3 παιδιά. Έχουμε προχωρήσει ήδη σε αυτοψία σε διάφορα κτίρια που έχουν την δυνατότητα, πιθανόν, να φιλοξενήσουν έναν παιδικό σταθμό, και καταλήξαμε σε δύο από αυτά που βρίσκονται στα Δίκαια.

Πρόκειται για έναν χώρο που σε περίπτωση που μας τον νοικιάσουν, θα προχωρήσουμε τις εργασίες, και ένα άλλο κτίριο που είναι ιδιοκτησίας του δήμου, ωστόσο χρειάζεται μετατροπές. Εάν δεν μας νοικιάσουν το πρώτο, προχωράμε απευθείας στο δεύτερο, και ευελπιστούμε, και είναι πρόθεσή μας, οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι».