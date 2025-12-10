Debate Λαζαρίδη – Γιαννούλη στον Realfm 97,8 για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την ακρίβεια

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον πρωτογενή τομέα και την ακρίβεια.

«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή των αγροτών η οποία θα μπορέσει να καθίσει και να συνομιλήσει σε υψηλό επίπεδο όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, που σημαίνει ή με τον Πρωθυπουργό, ή με τον Αντιπρόεδρο ή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ή με όλους μαζί, περί αυτού πρόκειται. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο με μία συντονιστική επιτροπή, η οποία θα έρθει να καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα και θεωρώ και πιστεύω ότι είναι προς όφελος όλων των πλευρών να μπορέσει να υπάρξει αυτός ο διάλογος γιατί μόνο μέσα από τον διάλογο μπορείς να βρεις λύσεις», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Και πρόσθεσε: «Το λέω αυτό με δεδομένο ότι μόλις πριν δύο χρόνια, το 2023, που υπήρξε αυτός ο διάλογος στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε συμφωνήσει τότε και το κάναμε πράξη το νομοθετήσαμε, και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για 2+8 χρόνια. Τα θυμίζω αυτά ακριβώς εις επίρρωσην αυτού που λέω ότι ο διάλογος μόνο σε καλά αποτελέσματα μπορεί να βγάλει».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε ότι «από διάλογο και αγάπη δεν πέθανε ποτέ κανείς αλλά να μην είναι προσχηματικά και τα δύο. Γιατί είναι προσχηματικό να εξαπατάς επί 3 χρόνια τον αγροτικό κόσμο, γεωργικό και κτηνοτροφικό δεσμεύοντας χρήματα ή υποθηκεύοντας χρήματα κοινοτικών πόρων αλλά και δημόσια κονδύλια, κονδύλια από τον ελληνικό προϋπολογισμό και την ίδια ώρα να τους φέρνεις σε αντιδιαστολή με ένα πρωτοφανές σκάνδαλο κακοδιαχείρισης, εξαπάτησης και διαφθοράς, το οποίο χτυπάει στον πυρήνα και της συνείδησης και του συναισθήματος και την πικρία και την εξαπάτηση την μετατρέπει και σε οργή».

«Ξέρετε είναι εύκολο να γινόμαστε κήρυκες του διαλόγου και της ηρεμίας αλλά το άδειο στομάχι και η απελπισία στις οικογένειες χιλιάδων αγροτών δεν είναι καλός σύμμαχος. Πρέπει πρώτα να θεραπευτούν και να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις που παρέμειναν ημιτελείς», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη και κανένας δεν θέλει να ρίχνει λάδι στη φωτιά αλλά πρέπει να δούμε ότι με το άδειο τραπέζι των έντιμων αγροτών δεν μπορεί να γίνει προσχηματικός διάλογος και επικοινωνιακή διαχείριση», σημείωσε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μαύρη προπαγάνδα» σε βάρος των αγροτών, η οποία αναδεικνύει τα επεισόδια και όχι τα αιτήματά τους.

«Εγώ δεν βλέπω καμία μαύρη προπαγάνδα. Βλέπω τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Γιατί άκουσα και πάρα πολλές υπερβολές από τον κ. Γιαννούλη τον καλό συνάδελφο όπου στο τέλος της ημέρας το 2025 οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατ. περισσότερα από αυτά που πήραν το 2024, (…) 3,7 δισ. ενώ πέρσι πήραν 3,1 δισ.» απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο θυμάται τους αγρότες μόνο όταν είναι στην αντιπολίτευση γιατί όταν κυβέρνησε ο ίδιος τους σάπισε στο ξύλο το 2017 έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο καμία κυβέρνηση και τι άλλο έκανε; Ακούστε τι έκαναν αυτοί που σήμερα έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο στην κυβέρνηση: αύξησαν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 100%, αύξησαν τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 23%, δηλαδή λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους, κατάργησαν το αφορολόγητο των επιδοτήσεων έως 12.000 ευρώ και τις φορολόγησαν από το πρώτο ευρώ, τριπλασίασαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από 66 ευρώ σε 200 ευρώ το χιλιόλιτρο και ανέβασαν τον συντελεστή του φόρου εισοδήματος από το 13% στο 20% και στη συνέχεια στο 26%. Κατά συνέπεια όταν έχεις τέτοια έργα όταν κυβέρνησες τον τόπο (…) δεν μπορεί σήμερα να μιλάς σε μία κυβέρνηση η οποία από το 2019 – ναι με λάθη και αστοχίες, ναι με καθυστερήσεις- όμως έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ, μειώσαμε 50% τον φόρο εισοδήματος, επιστρέφουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές και στα αγροτικά εφόδια», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Θέλω να πω, λοιπόν, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά για τους αγρότες. Εδώ είμαστε, αν το δημοσιονομικό πλαίσιο μας επιτρέπει να δώσουμε και κάτι ακόμα να το κάνουμε αλλά αυτή την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία σας περιέγραψα τι ακριβώς έκανε στα 5 χρόνια στα οποία κυβέρνησε, νομίζω πάει πάρα πολύ», σημείωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Θα επικοινωνήσω αμέσως τώρα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Ραχωβίτη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχουν μεσολαβήσει προφανώς 6,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ. Για να του ζητήσω στο τρίπτυχο ενέργεια, καύσιμα και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες να επανέλθουν στην φάση του ’15 – ’19 γιατί τότε δεν είχαμε τις κινητοποιήσεις που έχουμε τώρα και δεν είχαμε την απεγνωσμένη κραυγή των αγροτών ότι τους χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ από το 2023», σχολίασε αμέσως μετά ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Και επίσης δεν έχουμε και την άλλη διπολική κατάσταση που λέει το εξής: δεσμεύονται χρήματα από τους αγρότες για οφειλές στον ΕΛΓΑ τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της μη πληρωμής τους από τις επιδοτήσεις και άλλα προγράμματα που έπρεπε να έχουν πληρωθεί από το ’23. (…) Προφανώς δεν έχετε πάει στα μπλόκα να ακούσετε τι λένε ψηφοφόροι σας για το ποια είναι η τύχη τα τελευταία τρία χρόνια», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την ακρίβεια και τους ελέγχους στην αγορά

Ο Μακάριος Λαζαρίδης εξήγησε ότι «δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει ακρίβεια η οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι διεθνής η ακρίβεια και ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, γίνονται. Πρόσφατα νομοθετήσαμε μία ανεξάρτητη Αρχή η οποία θα ασχολείται και αυτή με αυτό το σοβαρό θέμα. Γίνονται έλεγχοι, μπαίνουν πρόστιμα αλλά για εμένα το μεγάλο θέμα το οποίο λύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την ιστορία είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις, είναι η μείωση των φόρων».

«Αν δείτε τις αυξήσεις που έχουν γίνει από το 2019 και στον κατώτατο μισθό και στον μέσο μισθό και αφαιρέσετε τον πληθωρισμό αυτά τα οποία μένουν στην τσέπη το ισοζύγιο δηλαδή είναι θετικό για τους πολίτες και αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε και θα το κάνουμε και από 1/1/2026. Προφανώς δεν έχει αντιμετωπιστεί στον βαθμό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί παρά το γεγονός ότι έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία κάνουμε και αυτή η προσπάθεια μας πρέπει και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Η αντιμετώπιση των τριγωνικών συναλλαγών που αλλοιώνουν προς τα πάνω την τιμή των προϊόντων εισαγόμενων ή παραγόμενων στην Ελλάδα είναι ένα από τα κλαδιά του ‘καρκίνου’ που υποβοηθά η κυβέρνηση στην αισχροκέρδεια. Το δεύτερο είναι η πλήρης ασυλία και ασυδοσία στην ολιγοπωλιακή και με βαθιά τα χαρακτηριστικά της εναρμονισμένης πρακτικής των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είναι δύο παράγοντες που αν θέλει ο κ. Λαζαρίδης και όλοι μας να βάλουμε το δάχτυλο πάνω στην πληγή είναι αυτό. Δεν μπορεί μέσα από παρένθετες offshore θυγατρικές εταιρείες να αγοράζεις από το χωράφι ένα προϊόν 1 ευρώ και να καταλήγει στο τέλος, στο τελικό τιμολόγιο πριν φτάσει στο ράφι να είναι στα 13 ευρώ», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Και αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή αν θέλουμε να είμαστε γενναίοι και να βοηθήσουμε τους πολίτες, ναι να ενισχύσουμε τα εισοδήματα να δημιουργήσουμε έσοδα από την υπεραξία αυτών που δεν φορολογούνται για αμύθητο πλούτο και κέρδη που φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή και να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του. Εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό λυπάμαι αλλά η αισχροκέρδεια θα τροφοδοτεί για πολύ καιρό ακόμα τα βάσανα των Ελλήνων πολιτών» κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.