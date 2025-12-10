Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αγρότες κάνουν καθιστική διαμαρτυρία – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθισμένοι στον δρόμο μπροστά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Στόχος τους είναι να στείλουν ένα ειρηνικό μήνυμα για τον αγώνα τους.
  • Νωρίτερα επικράτησε σκηνικό έντασης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε χρήση κρότου – λάμψης και χημικών για να απωθήσουν τους αγρότες. Ένας αγρότης επιτέθηκε με μαγκούρα στα ΜΑΤ.
  • Ορισμένοι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν πεζοί τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για να φτάσουν στα διόδια, αλλά εμποδίστηκαν από τα ΜΑΤ. Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους οδηγούς στην παλαιά εθνική οδό λόγω συσσώρευσης οχημάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Καθιστική διαμαρτυρία αγροτών στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Κάθονται στον δρόμο μπροστά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τον αγώνα τους ειρηνικά.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα επικράτησε σκηνικό έντασης μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το tempo24news, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση κρότου – λάμψης, ενώ ένας αγρότης επιτέθηκε με μαγκούρα στα ΜΑΤ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ορισμένοι αγρότες κατέβηκαν από τα αγροτικά τους μηχανήματα και τα τρακτέρ και επιχείρησαν να περάσουν πεζοί την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου προκειμένου να μεταβούν στα διόδια της γέφυρας, όπου περίμεναν συλλογικότητες για να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια και να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα.

Ωστόσο, εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ σε δύο σημεία προς την γέφυρα. Οι αγρότες απωθήθηκαν από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που προχώρησαν σε χρήση χημικών κι έτσι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα διόδια.

Δύσκολη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παλαιά εθνική οδό, καθώς εκεί έχει έχει συσσωρευτεί όλος ο όγκος των οχημάτων.

