Βόλος: Ομάδα εφήβων παρείχε… «προστασία» σε ανήλικους – 5 συλλήψεις, απέσπασαν 7.500 ευρώ από θύμα τους

Σύνοψη από το

  • Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου, εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθησαν πέντε άτομα, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.
  • Οι δράστες, έχοντας συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από το Πάσχα του τρέχοντος έτους, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, χρησιμοποιώντας βία ή απειλή βίας.
  • Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, ενώ μέλη της ομάδας απαίτησαν επιπλέον 5.000 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

συμμορία ανηλίκων

Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν την Τρίτη (9/12) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, πέντε άτομα, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, απειλή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ηλικίας 20, 21 και 22 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και ύστερα από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες, από το Πάσχα του τρέχοντος έτους, έχοντας συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, με τη χρήση ενίοτε βίας ή απειλή βίας, σε περιοχή του Βόλου.

Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν ημεδαπό παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν από τον παθόντα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι Αρχές.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκε και ένα  αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΔΥΠΠΥ : Το νέο βιβλίο του Γ.Πατούλη

Καταστήματα: Αρχίζει από αύριο το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Συντάξεις: Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά – Δείτε παραδείγματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:51 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Novartis: Το βίντεο «απαγωγής» της Ευγενίας Μανωλίδου και ο διάλογος Γεωργιάδη – Δεστεμπασίδη

Βίντεο με την «απαγωγή» της συζύγου του Αδώνι Γεωργιάδη, Ευγενιας Μανωλίδου, προβλήθηκε σήμερα...
14:31 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αγρότες κάνουν καθιστική διαμαρτυρία – Δείτε βίντεο

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου...
14:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Έληξε ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου – Στο μπλόκο της Νίκαιας επιστρέφουν οι αγρότες

Έπειτα από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλ...
14:04 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 14χρονος που εκβίαζε 12χρονο συμμαθητή του – Πώς κατάφερε να του αποσπάσει 8.200 ευρώ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, που καταγράφηκε ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα