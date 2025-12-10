Βόλος: Ομάδα εφήβων παρείχε… «προστασία» σε ανήλικους – 5 συλλήψεις, απέσπασαν 7.500 ευρώ από θύμα τους

Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν την Τρίτη (9/12) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, πέντε άτομα, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, απειλή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ηλικίας 20, 21 και 22 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και ύστερα από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστες, από το Πάσχα του τρέχοντος έτους, έχοντας συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα, με τη χρήση ενίοτε βίας ή απειλή βίας, σε περιοχή του Βόλου.

Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν ημεδαπό παθόντα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν από τον παθόντα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 5.000 ευρώ, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι Αρχές.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.