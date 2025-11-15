Εθνική Οδός: Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε μπάρες – 6 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εθνική Οδός: Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε μπάρες – 6 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες 

Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 5:30′ το πρωί του Σαββάτου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός, από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο, το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε από τους επιβάτες αλλά και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες: 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Ράσελ Κρόου αποκαλύπτει πώς έχασε 26 κιλά σε 1 χρόνο

Το 10λεπτο πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι με μόνο 6 ασκήσεις – Ιδανικό για μυϊκή ενδυνάμωση και καλύτερη καρδιοαναπνευστικ...

Ελαιόλαδο: Τα σενάρια για την τιμή στο ράφι σε σχέση με το 2024 – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

3I/ATLAS: Νέα στοιχεία «αποδεικνύουν» ότι η «ενδεχομένως εχθρική εξωγήινη απειλή» δεν είναι κομήτης

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα λιονταράκι σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:39 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο (15/11) έως την Τρίτη (18/11) στην...
08:17 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των διαρρηκτών – «Δεν αποκλείεται να βρίσκεται και ανήλικος ανάμεσα στους δράστες»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των 4 διαρρηκτών, οι οποίοι εμβόλισ...
07:56 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση: Στο «κόκκινο» το κυκλοφοριακό στην Αττική – Πόσες ώρες χάνουμε στο τιμόνι

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό. Οι πολί...
07:20 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Από Φθινόπωρο… Άνοιξη με ηλιοφάνεια και 23άρια σήμερα – Θερμή «εισβολή» από Δευτέρα με νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Ανοιξιάτικος φαίνεται πως θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου καθώς η ημέρα θα έχει ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα