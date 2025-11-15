Εθνική Οδός: Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε μπάρες – 6 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε φωτογραφίες 

Τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 5:30′ το πρωί του Σαββάτου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός, από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο, το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε από τους επιβάτες αλλά και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες: